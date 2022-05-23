Kabine bugün toplanıyor: Öncelikli gündem NATO

Kabine toplantısı ile kritik konular ele alınacak; NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Külliye'deki kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Kritik konularla ilgili bakanlar sunum yapacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ile açık cezaevlerindeki koronavirüs izninin uzatılması öncelikli gündem maddeleri olarak ele alınacak. Yine ekonomik veriler ve enflasyona karşı alınacak tedbirler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların masasında olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Beştepe'deki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu da öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak.
TRT Haber'den aktarılana göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.
NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI DÜZENLENECEK YENİ OPERASYONLAR ELE ALINACAK
Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.
Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Başkan Erdoğan duyuracak.
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