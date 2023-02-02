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02 Şubat 2023 Perşembe 21:20:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 21:20:00

ABD'de suça karışan silahların yüzde 54'ünün 3 yılda yasal olarak satın alındığı belirlendi

Kaynak: AA

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ABD'de yayımlanan ateşli silahlarla ilgili federal raporda, polisin suç mahallinde ele geçirdiği silahların yüzde 54'ünün 3 yıl içinde yasal olarak satın alındığını ortaya koydu.

ABD Adalet Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamada, ülkede silah şiddetinin tekrar gündeme geldiği bir dönemde, ABD Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu (ATF) tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapora yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, raporu "tarihi bir adım" olarak niteleyerek, "2021'de ATF'yi 20 yılı aşkın süredir suçlu silah kaçakçılığına ilişkin ilk kez bir rapor hazırlamaları için yönlendirdim." ifadesini kullandı.

Raporda, polisin 2021'de suçun işlendiği alanlarda ele geçirdiği silahların yüzde 54'ünün 3 yıl içinde satın alındığına ve 2019'dan itibaren bu oranda artış görüldüğüne dikkat çekildi.

Suç mahallinde ele geçirilen silahların yasal olarak alındığı belirtilen raporda, edinilen silahlar ile son yıllarda suça karışma arasındaki sürenin azaldığı, bunun da yasal olarak alınan silahların ikinci kişilere satıldığına ve çalındığına işaret edebileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco da bu durumu "çalıntı silah salgını" şeklinde niteleyerek, 2017 ila 2021 arasında ülkede 1 milyondan fazla ateşli silahın çalındığı, bunların yüzde 96'sının özel şahıslara ait olduğu bilgisini paylaştı.

Raporda, yasal yarı otomatik silahı, yasa dışı tam otomatik silaha dönüştüren cihazların sayısında da son 5 yılda 5 kattan fazla artış olduğuna dikkat çekildi.

ATF'nin hazırladığı çalışmada, "hayalet silah" denilen özel olarak üretilmiş seri numarası olmayan ateşli silahların, suç mahallerinde 2021'de 2020'ye göre 2 kat arttığı bildirildi.

Etiketler : abd federal rapor adalet bakanlığı
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