VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li başkan Ramazan'da rakı sofrasında! ''Bir iftar yemeği de böyle bitti''
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.20
Göksu'dan İmamoğlu'na 'metro' tepkisi: Bizim projelerle övünüyor
Göreve başlar başlamaz PKK'ya koştu!
Türkiye karşıtı yeni 'F-16' hamlesi!
Yarım milyon sözleşmeli memura müjde
86 yıl sonra bir ilk!
Ukrayna'dan 22 Şubat itirafı!
Sürüyken dost değiller!
Yeniden geliyor: 3 güne dikkat!
İlerleyen yaşta koku kaybı Parkinson belirtisi
İftarda başlangıcın ardından 15 dakika beklenmeli
Sahurda çay, su kaybını hızlandırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -15Nisan
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Vakaların artışı son 16 haftada azaldı
New York metrosu saldırısı: Frank James tutuklu yargılanacak
Bakan Koca'dan hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
CIA: Putin'in Ukrayna hesapları yanlış çıktı
Pentagon: Rusya Karadeniz'deki gemilerini güneye çekti
Musk: Twitter'a sahip olmak uygarlığın geleceği için önemli
Bakan Koca tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu
Başkan Erdoğan, farklı sektörlerden esnafla bir araya geldi
Türkiye'de 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü
15 Nisan 2022 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 08:28:00

Ayasofya Fatih Medresesi, 86 yıl sonra yeniden açılıyor

Kaynak: DHA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi bugün açılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması da bekleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi yarın açılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması da bekleniyor.

İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya Kilisesi'ni cami yapan Fatih Sultan Mehmet, caminin kuzeybatısında bulunan ve o dönem papaz evleri olarak kullanılan yapıyı da medreseye çevirdi. Zaman içinde medrese işlevini sürdüren yapı hemen her dönemde bakım ve onarım çalışmalarından geçti. Sultan Abdülaziz döneminde 1869-1874 yılları arasında yıktırılan ve eski medrese temelleri üzerine yeniden inşa edilen yeni medrese binası, Ayasofya'dan geriye çekilerek batı cephesinin hizasında hazırlanan projelere göre yapıldı. Son Ayasofya Medresesi, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Medresesi olarak kullanılırken, 1924'de, İstanbul Belediyesi tarafından Öksüzler Yurdu olarak değerlendirildi. 1934 yılında Ayasofya Müze olduğunda medrese bir süre daha Öksüzler Yurdu olarak kullanıldı. 1936 yılında harap olması ve kullanıma müsait olmaması sebebiyle yıktırıldı

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19 Aralık 2012 tarih ve 1069 sayılı kararı ile medresenin yeniden aslına uygun olarak yeniden inşaasına başlanması uygun bulundu. İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017'de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. 31 Aralık 2019'da işin tasfiyesi yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan'da Ayasofya Fatih Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi. O tarihten sonra yeniden inşaası için başlayan çalışmalarda sona gelindi. Medrese'nin, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Etiketler : 86 yıl sonra yeniden açılıyor drag_indica 86 yıl sonra yeniden açılıyor KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı
Jetgiller

Jetgiller
Zehra görmesin

Zehra görmesin
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Müzik buluşması

Müzik buluşması
Yürüyen battaniye

Yürüyen battaniye
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı
Bu kez yönetmen koltuğunda

Bu kez yönetmen koltuğunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER