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13 Kasım 2023 Pazartesi 08:29:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 08:29:00

81 ilde Çember Operasyonu! 5309 firari yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 5 bin 309 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember Operasyonu'yla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, aranan şahıslara düzenlenen operasyon kapsamında 5 bin 309 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır, 41'inin 5-10 yıl arasında, 5 bin 258'inin ise 5 yıla kadar arandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" mesajını paylaştı.

Etiketler : ali yerlikaya çember operasyonu firari
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