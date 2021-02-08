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08 Şubat 2021 Pazartesi 19:02:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 19:21:00

8 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Kaynak: AA

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 8 Şubat 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (8 Şubat 2021 Cumartesi), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 632 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 567 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273'e yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 755 bin 784'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 539 bin 559, vefat sayısı 26 bin 900, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Şubat koronavirüs tablosu koronavirüs tablo Türkiye koronavirüs tabloSU
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