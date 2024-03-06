3 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 6, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!... pic.twitter.com/Nn8olmUBhS