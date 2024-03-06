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06 Mart 2024 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 11:27:00

3 terörist öldürüldü

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : msb pençe-kilit terörist
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