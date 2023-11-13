3 milletvekiline ait tezkereler TBMM'de
HEDEP'li 2, CHP'li 1 milletvekiline ait 3 Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
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