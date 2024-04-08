VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü! Oğlu belediye başkanı oldu
Bebek katili Netanyahu durmuyor! "Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendi"
"Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye"
"Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz"
Öntürk'ten 'YSK' açıklaması: Biz görevimize devam ediyoruz
Soykırım destekçisi Almanya UAD'de yargılanıyor: Meclis önünde Filistin'e destek gösterisi
08 Nisan 2024 Pazartesi 21:11:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 21:11:00

29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü! Oğlu belediye başkanı oldu

ABONE OL

Tam 29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Nazımiye Belediye Başkanı Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart Mahalli Seçimlerinde ipi göğüsleyerek ilçenin yeni başkanı oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi belediye başkanlığı görevini yürütürken 29 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından öldürülen Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart'taki seçimlerde ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

SHP'DEN BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU

1984 yerel seçimlerinde Erdal İnönü liderliğindeki SODEP'ten Nazımiye Belediye Başkanlığı'na seçilen Kemal Tekin, 1989 yerel seçimlerinde ise SHP'den belediye başkanı oldu.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞTİ

İki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra SHP'den istifa ederek 1994'teki yerel seçimlere bağımsız aday olarak giren Tekin, 3'üncü kez belediye başkanlığına seçildi. Başkan Tekin, 7 Nisan 1995'te evine giren PKK'lı teröristler tarafından ailesinin gözleri önünde öldürüldü.

Kemal Tekin'in oğlu Ali Emrah Tekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Nazımiye Belediye Başkan Adayı oldu. Ali Emrah Tekin, seçimde aldığı yüzde 53,8 oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alan Tekin göreve başladı.

ALİ EMRAH TEKİN KİMDİR?

Ali Emrah Tekin, 1983 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu. İlkokulu Nazımiye'de, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlayan Tekin, Munzur Üniversitesi'nde harita ve kadastro alanında eğitim gördü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Tunceli'de göreve başlayan Tekin, 2021'de Nazımiye Milli Emlak Şefliği ve Nazımiye Köyleri Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünde görev aldı.

Etiketler : Tunceli Nazımiye Kemal Tekin Ali Emrah Tekin
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX