2023'e kadar tamamlanacak... İstanbul ulaşımında U devri
İstanbul'da inşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbullular toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kimin hizmet ettiği belli olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, inşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbulluların toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacağını açıkladı.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul ulaşımında U devri. İnşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbullular toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacak. Kimin hizmet ettiği belli olsun."
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