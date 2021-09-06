2023'e kadar tamamlanacak... İstanbul ulaşımında U devri

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kimin hizmet ettiği belli olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, inşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbulluların toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacağını açıkladı.



Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ulaşımında U devri. İnşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbullular toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacak. Kimin hizmet ettiği belli olsun."