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2023'e kadar tamamlanacak... İstanbul ulaşımında U devri
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06 Eylül 2021 Pazartesi 23:54:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 23:54:00

2023'e kadar tamamlanacak... İstanbul ulaşımında U devri

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İstanbul'da inşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbullular toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Kimin hizmet ettiği belli olsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, inşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbulluların toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacağını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ulaşımında U devri. İnşaatı devam eden 7 projede 2023'e kadar İstanbullular toplam 103,3 KM metro hattına kavuşacak. Kimin hizmet ettiği belli olsun."

Etiketler : İSTANBUL METRO METRO HATTI
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