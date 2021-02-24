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24 Şubat 2021 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 20:17:00

2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketiyle yapılan paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi.
Etiketler : anka siha deniz kuvvetleri
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