2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketiyle yapılan paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi.