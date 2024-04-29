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29 Nisan 2024 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 13:00:00

Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 39 bin lira ceza

Kaynak: AA

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne 38 bin 968 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde plakası olmayan motosikletiyle kasksız şekilde ilerleyen A.Ş'yi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüye, 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, polisin motosiklet sürücüsünü kovalama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde motosiklet sürücüsünün kasksız ve plakasız kullandığı motosikletiyle polisten kaçtığı, dengesini kaybeden sürücünün motosikletten düşmesi sonucu yakalandığı görülüyor.

Etiketler : polis motosiklet sürücü ceza
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