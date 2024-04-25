VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldı
Soykırımcı İsrail'in toplu mezar vahşeti: İnsanlar canlı canlı gömülmüş!
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
ABD'den Suriye'deki üslerine takviye
Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı
Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
25 Nisan 2024 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 18:09:00

"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama

Kaynak: AA

ABONE OL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.
Etiketler : DezenformasyonlaMücadele 15TemmuzGazileri MAAŞ KESİNTİSİ
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX