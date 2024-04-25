"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiası doğru değildir.



15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı... pic.twitter.com/ZuSWDT9kgf — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 25, 2024

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.