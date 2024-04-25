"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasına yalanlama
Kaynak: AA
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasını yalanladı.
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 25, 2024
15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı... pic.twitter.com/ZuSWDT9kgf
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