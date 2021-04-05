Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak darbe imalı bir bildiri yayınladı. Bildiriye, siyasilerin yanı sıra, kurumlardan, Türkiye'nin dört bir yanında toplanan sivil toplum kuruluşlarından ve sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

TRT Haber'in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlanan açıklamayı hazırlayanların, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ifadeye çağrıldı. Emekli amiraller, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak ile suçlanıyor.

Emekli amirallerden Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da, Ergun Mengi ve Atilla Kezek Ankara'da, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal ise Gölcük'te gözaltına alındı.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

HAZIRLANMASI VE İMZALATILMASINDA ROL OYNADILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

DİĞER KOMUTANLIKLARLA İRTİBAT VAR MI?

Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

MUHTIRALARLA BENZERLİK

Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.