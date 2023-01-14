Yüzbinlerce sözleşmeli personel için geri sayım!

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14 Ocak 2023 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 07:00:00

Sözleşmeli personelin beklediği haber geldi! Kadroya geçmek için şartlar neler?

Kaynak: Sabah

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AK Parti, 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Önümüzdeki hafta yasalaştırılacak teklif kapsamında 458 bin 615 kişi kadroya geçme hakkı kazanmış olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği bir basın toplantısı ile teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Elitaş, teklifte AK Parti'nin yanı sıra MHP grup başkanvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de imzasının bulunduğunu söyledi. Düzenlemenin detayları şöyle:

HANGİ GRUPLAR KADROYA GEÇECEK: 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

4 YIL NAKİL YOK: Memuriyete geçen personel 4 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra nakil isteyebilecek. Bunun istisnası mahalli idarelerde çalışan personelinin başka bir mahalli idareye naklinin yapılması olacak.

MUHALEFET TBMM'Yİ TIKAYABİLİYOR

Elitaş, EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtlarken de "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Muhalefet 20 kişiyle TBMM'yi tıkayabiliyor" diye konuştu.

Etiketler : AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT TBMM
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