Yüzbinlerce sözleşmeli personel için geri sayım!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği bir basın toplantısı ile teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Elitaş, teklifte AK Parti'nin yanı sıra MHP grup başkanvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de imzasının bulunduğunu söyledi. Düzenlemenin detayları şöyle:

HANGİ GRUPLAR KADROYA GEÇECEK: 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

4 YIL NAKİL YOK: Memuriyete geçen personel 4 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra nakil isteyebilecek. Bunun istisnası mahalli idarelerde çalışan personelinin başka bir mahalli idareye naklinin yapılması olacak.

MUHALEFET TBMM'Yİ TIKAYABİLİYOR

Elitaş, EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtlarken de "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Muhalefet 20 kişiyle TBMM'yi tıkayabiliyor" diye konuştu.