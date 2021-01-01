  • BIST
    1476.72
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    9,0802
  • Altın
    452,9810
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzmanlar siber dolandırıcılara karşı uyarıyor
Milli Piyango talihlisine CHP'li isimden tweet: 3-5 milyon at da...
2021 müjdeyle geldi
Başkan Erdoğan'dan flaş Fikri Sağlar açıklaması: Bu zat bu çağda yaşamıyor
Sözcü'den tepki çeken manşet!
Kamu kurumları düğmeye bastı: 100 bin memur alınacak
Mutant koronavirüsün en çok 20 yaş altı grubu etkilediği ortaya çıktı
Ah güzel Fatih
Yavuz Bingöl'den Mehmet Akif Ersoy eleştirilerine yanıt: Ne cahilliğim kaldı ne başka bir şey! Ruhun...
Orhan Baba da aşı olacak
Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi
Zeynep Alkan'ın ameliyat sonrası alışveriş keyfi
Rap müziğin genç ismi Sefo'dan yalnızlar için şarkı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere yeni yıla yorgun giriyor
Sibel Can: Hayaller gerçeğe dönüşsün
Serdar Ortaç'a 50 liralık dua
Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu 2021'de evlenmek istiyorlar
Puhu kuşu seferberliği
Ev parasını kedilere harcadı! Yardımlarla 200 kedi besliyor
Herkes yolunu gözlüyor
Mücadelesiyle hayattan kopmadı
Öğrencileri için takı yapıp satıyor
Kavrulmuş kuruyemiş bölgesel yağlanmaya neden oluyor
Çocuk ateşlendiğinde sirkeli suya yönelmeyin
01 Ocak 2021 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 18:11:00

Uzmanlar siber dolandırıcılara karşı uyarıyor

ABONE OL

Salgın döneminde internetten alışverişlere talep arttı. Ancak bu durum dolandırıcılara da fırsat doğurdu.

Koronavirüs döneminde alışverişler internete kaydı. Bu da güvenli alışverişi yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar siber dolandırıcıların tuzağına düşmemek için alışveriş yapılacak sitenin sahte olmadığından emin olunması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle bilinirliği ve güvenilirliği yüksek sitelerden alışveriş yapmak önemli.

'SSL sertifikası ve akıllı kilit işareti kontrol edilmeli'

Sitenin SSL sertifikasına sahip olduğuna da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel, "Tarayıcı barında https ibaresini taşımalı ve akıllı kilit işareti olmalı. Web sitesinde kötü tasarım kullanılan bozuk dil sıradışı iletişim bilgileri yer alıyor mu? Ürünler hizmetler ve servisler hakkında abartılı yorumları var mı?Bunlara dikkat etmek gerekiyor" dedi.

Alınacak ürünlerin ortalama fiyatlarını da bilmek gerekiyor. Piyasa fiyatının çok altında ürün satan sitelere şüpheyle yaklaşılmalı..

'Sanal karta alışveriş miktarı kadar limit tanımlamalı'

Mahir Yüksel bir diğer önemli konunun da ödeme güvenliği olduğunu belirterek, "Her bir alışveriş için özel oluşturduğunuz sanal kart olmalı. Her sanal kartın da limiti olmalı. Bir sanal kart oluşturdum, limiti tanımlayayım bu da yanlış. Her bir kart için o alışveriş kartı kadar limiti olması gerekiyor" diye konuştu.

Uzun şifreler daha güvenli

Parola harf, rakam ve işaretlerin yer aldığı en az 8 karakterden oluşmalı.

Uzmanlar uzun parolaların daha güvenli olduğunu aktarıyor.

Etiketler : internet siber saldırı alışveriş korona
CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti

CZN Burak ve Nusret'in Dubai'de kıyasıya rekabeti
Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi

Beren Saat'in 2 saat bakım keyfi
Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince

Naz Elmas'tan fotoshop iddialarına yanıt: Bacaklarım ince
Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler

Tuba Ünsal ile Cemal Hünal'ın film çekimlerinden tablo gibi görüntüler
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında konuştu: Çekimler ocakta başlıyor

Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında konuştu: Çekimler ocakta başlıyor
Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda

Klarnetin ustası Mustafa Kandıralı'ya veda
En iyi kısa filmi seçecek

En iyi kısa filmi seçecek
Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi

Müjgan Ferhan Şensoy ve eşi Cem Öğet'ün kapıda kahve keyfi
Tülin Şahin'den sağlıklı tatlı

Tülin Şahin'den sağlıklı tatlı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER