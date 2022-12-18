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18 Aralık 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 10:00:00

Türkmen gazı fiyatlarda rekabetçiliği getirecek

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkmenistan'la yaptığı tarihi işbirliği enerjide arz güvenliğini sağlayacak. Uzmanlara göre rekabetçiliği artıracak bu projeyle doğalgaz fiyatlarında da gerileme yaşanabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 14 Aralık'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un ev sahipliğinde Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde düzenlenen 'Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1'inci Zirvesi'nde" bir araya gelmiş ve Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması için üç ülke arasında 'Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.

ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI

Türkmenistan doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınmasını "çok önemli bir açılım" şeklinde nitelendiren uzmanlar, bu girişimin hayata geçirilmesi halinde tüm paydaşların kazanacağı değerlendirmesinde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, "Türkmen gazı, doğalgaz sıkıntısı çekilen bu dönemde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı verecek, aynı zamanda yeni bir kaynak olarak rekabetçiliği de destekleyen bir açılım olacak" dedi. Türkmen gazının Türkiye'de kurulması planlanan Doğal Gaz Ticaret Hub'ına da önemli katkı sağlayabileceğini vurgulayan Kumbaroğlu, "Doğal Gaz Ticaret Hub'ı bir 'kazan-kazan' merkezi olacak. Hem Avrupa Birliği istediği gibi rekabetçi fiyatlar belirlenecek hem de doğalgaz referans fiyatı Türkiye'de belirlenmiş olacak. Hazar'dan gelen doğalgazın rolü büyüyecek. Dolayısıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Türkiye ve Avrasya bölgesinin stratejik önemi artacak" dedi.

ABD DE DESTEKLİYOR

Caspian Barrel Petrol Araştırmaları Merkezi Başkanı İlham Şaban ise Türkmen gazının Avrupa'ya sevki için üç alternatif bulunduğunu, çalışma grubunun bu alternatifleri hem maliyet hem de jeopolitik açıdan değerlendireceğini belirtti. Şaban, "Alternatiflerden biri Türkmenistan ile Azerbaycan arasında Hazar Denizi'nin dibine boru hattı inşa etmek. İkinci alternatif Türkmen gazının tankerlerle Azerbaycan'a ulaştırılması, fakat bunun için de maliyetin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Üçüncü alternatif Türkmen gazının doğrudan İran üzerinden Türkiye'ye taşınması ancak bu ihtimal çok zayıf. Türkmen gazının Hazar'dan geçirilerek Güney Gaz Koridoru ile Avrupa'ya sevkini ABD de destekliyor" dedi.

EN BÜYÜK REZERVE SAHİP DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılması düşüncesinin birtakım jeopolitik nedenlerle geç kalınmış bir girişim olduğunu belirten Şaban, "Bugüne kadar bu düşünce belirli çevrelerde dile getirilse de ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, siyasi irade sergileyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Bu düşünce hayata geçirilirse tüm paydaşlar kazanç elde edecek" yorumunu yaptı. Türkmenistan, kanıtlanmış yaklaşık 13,6 trilyon metreküplük rezerv ile dünyanın en fazla doğal gaza sahip 4. ülkesi olarak biliniyor.

Etiketler : türkmenistan azerbaycan türkiye türkmen gazı doğal gaz
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