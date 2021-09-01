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01 Eylül 2021 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 10:45:00

Türkiye ekonomisinden rekor büyüme

Kaynak: AA

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Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 22,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,9 arttı.

GSYH 2021 cari fiyatlarla 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak gerçekleşti.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2021 Türkiye ekonomisi BÜYÜME RAKAMLARI
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