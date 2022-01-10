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10 Ocak 2022 Pazartesi 21:16:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 21:17:00

Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk rezervuar seviyesinde (R2) gerçekleştirdiği kuyu akış testini başarıyla tamamladı.

Türkali-1 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son derinliğe ulaşıldı.

TPAO, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda ultra derin denizde yer alan Türkali-1 tespit kuyusunda, ilk kuyu akış testini tamamladı. Test edilen seviyede günlük 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı.

Test kapsamında yapılan analizler ve elde edilen verilere göre, kuyuda günlük 2,7 milyon metreküp tahmini gaz üretim potansiyeli bulunuyor.

"İLK DOĞAL GAZIN 2023 YILINDA ULAŞMASI HEDEFLENİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak. Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projenin takvim dahilinde ilerlediğini belirterek, "Son test sonuçları ise sektör ve pazar için çok önemli fırsatlar ortaya koyuyor" sözlerini kullandı.

Etiketler : türkali Batı Karadeniz Sakarya
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