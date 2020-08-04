TSKB'den yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL net kar

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB), yılın ilk yarısında 322,8 milyon TL konsolide net kar açıkladı.

TSKB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada banka bu yılın ilk yarısında 322 milyon 757 bin TL konsolide net kar açıkladı.

Banka geçen yılın aynı döneminde 384 milyon 955 bin TL konsolide net kar elde etmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 214 milyon 547 bin TL konsolide net kar elde eden TSKB, bu yılın aynı döneminde 170 milyon 346 bin TL konsolide net kar duyurusunda bulunmuştu.

"TÜRK EKONOMİSİNE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ SÜRDÜRDÜK"

TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, "Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapı taşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den (TSKB) yapılan açıklamaya göre, TSKB 2020 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 46,8 milyar TL’ye ulaştı.

TSKB, 2020 yılının ilk yarısına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yılbaşına göre yüzde 12,8 artırarak 46,8 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın toplam kredi portföyü ise aynı dönemde yüzde 11,5 büyüme kaydederek 35,1 milyar TL oldu.

İlk altı aylık dönemde 868,9 milyon TL tutarında karşılık ve vergi öncesi kar elde edilirken, net dönem karı 322,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece ikinci çeyrekte yüzde 12,4 düzeltilmiş özkaynak kârlılık oranı ve yüzde 16,6 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı gerçekleştirildi.

TSKB’nin, koronavirüs salgının etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrekte, çalışanları ve paydaşlarının sağlığını korumaya öncelik vererek tüm faaliyetlerine tam verimle devam ettiğini ve Türk ekonomisine verdiği desteği kesintisiz sürdürdüğünü belirten TSKB Genel Müdür Vekili Ece Börü, ikinci çeyrekte beklentilerle uyumlu finansal sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım dönemi pandemi sürecine denk gelen başta yenilenebilir enerji kredileri olmak üzere yatırımların nakdi finansmanına hız kesmeden devam ettik. Bununla birlikte, gıda ve temizlik-hijyen gibi sektörlerde kapasitelerin pandemi kaynaklı talebe cevap verebilmesi ve şirketlerin 'yeni normal' dönemde ihtiyaçlara cevap verebilmek için ürün çeşitlendirmesine gidebilmesi amacıyla müşterilerimize yatırım kredileri kullandırarak destek olduk. Üretim hatlarının verimli çalışmasını korumak ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik işletme kredisi ihtiyaçlarını da özellikle karşılamaya çalıştık. Kalkınma bankacılığı misyonumuz doğrultusunda; bu dönemde nakit akımları nispeten olumsuz etkilenen müşterilerimizin önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini göz önüne alarak gerekli itfa planı değişikliklerinde yardımcı olmaya çalıştık, işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik vaka bazlı çözümler sunduk. Salgın etkilerinin yavaşlamaya başladığı bu günlerde TSKB kültürünün yapı taşlarından olan sorumlu bankacılık yaklaşımımız ve sürdürülebilir kalkınma odağımız ile sahip olduğumuz sermaye öğelerini en etkin şekilde kullanarak müşterilerimiz ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz."

"BANKAMIZ, İKİNCİ ÇEYREKTE DE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATMAYA DEVAM ETMİŞTİR"

Börü, bankanın mevcut koşullar altında yatırım bankacılığı faaliyetleriyle yine önemli işlere imza attığını kaydederek, "Haziran ayı başında Zorlu Enerji için Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Zorlu Enerji adına oluşturulan toplam 450 milyon TL tutarında sürdürülebilirlik temasına sahip Sukuk İhraç Programı çerçevesinde 50 Milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarılı şekilde tamamladık. Uzman bankacılığımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını öncü ve yenilikçi ürünlerle karşılamak suretiyle devam edeceğiz." dedi.

"SENDİKASYON KREDİSİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

Paydaşlarla sürdürülen değerli ilişkilerin ve anlamlı işbirliklerinin göstergesi olan sendikasyon kredisini Temmuz ayının başında tamamladıklarını hatırlatan Börü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sendikasyon kredimizin imzasını Temmuz ayının başında gerçekleştirdik. Süregelen güçlü fon yaratma kabiliyetimizin ve yıllara sair uluslararası finansal kurumlarla geliştirdiğimiz sağlam işbirliklerimizin bir kanıtı olarak sendikasyon kredimize yüksek talep geldi. 12 farklı ülkeden 12 bankanın katılımı ile gerçekleşen 150 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi katılımcılarımıza bir yenisini daha eklemeyi başardık ve coğrafi dağılımımızı zenginleştirdik. İhtiyaçlarımız ve sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda kredimizi yüzde 85 oranında yeniledik ve güçlü likidite yapımızı koruduk. Tüm katılımcı kurumlarımıza TSKB ve ülkemize duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyorum."