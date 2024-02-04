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04 Şubat 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 10:15:00

Trakya'dan geçen ay 171,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

Kaynak: AA

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Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 171 milyon 645 bin 720 dolarlık ihracat yapıldı.

Her geçen yıl gelişen sanayisiyle ihracat kapasitesi de artan Trakya, ihracat rakamlarını da artırıyor.

Bölgenin 2023'ün Ocak ayında 164 milyon 502 bin 910 dolar olan dış satım tutarı, 2024'ün aynı döneminde 171 milyon 645 bin 720 dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Trakya yeni yılın ilk ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller sektörlerinde öne çıktı.

Ocakta bölgede en çok ihracat 148 milyon 606 bin 940 dolar ile Tekirdağ'dan gerçekleştirildi. Söz konusu kentten bir önceki yılın aynı döneminde 143 milyon 650 bin 870 dolarlık dış satım yapılmıştı.

İhracatta bölgenin ikinci sırasında yer alan Kırklareli'nden 15 milyon 327 bin 540 dolar, Edirne'den ise 7 milyon 711 bin 240 dolar ihracat gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da demir ve demir dışı metaller sektörlerinde 31 milyon 259 bin 330 dolarlık ürün ihracatı yapılırken, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinde Kırklareli'nden 7 milyon 105 bin 40 dolar, Edirne'de de 2 milyon 774 bin 480 dolarlık dış satıma imza atıldı.

Etiketler : trakya ihracat ekonomi
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