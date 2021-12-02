Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Muş'un açıklamalarından satırbaşları:

"İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız."

"Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı."

"Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."

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