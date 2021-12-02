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02 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00

Ticaret Bakanı Muş açıkladı... Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı

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Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Muş'un açıklamalarından satırbaşları:

"İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız."

"Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı."

"Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kasımda ihracat REKOR İHRACAT
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