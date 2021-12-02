"Firmaların yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu mesajlar öne çıktı;

- "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.

- Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.

- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.

- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz."

YABANCILARLA ÖĞLEDEN SONRA

Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.