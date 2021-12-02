TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli açıklama: Firmaların yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti" dedi. Kavcıoğlu, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022 yılının ilk yarısında gözlemleyeceğiz" ifadesinde bulundu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Yerli yatırımcılar toplantısında yapılan sunumda şu mesajlar öne çıktı;
- "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istihdam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda.
- Cari işlemler dengesi , ağustos ve eylül aylarında fazla verdi ve yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşme belirginleşerek devam etti.
- Mevcut para politikası duruşumuzun 2022 yılının ilk yarısında birikimli etkilerini gözlemleyeceğiz.
- Cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme için yatırımları destekleyecek, ihracatı artıracak ve ithalatı sınırlayacak uygulamaları ve politikaları önemli görüyoruz. Reeskont kredilerinin sağladığı imkanlar da bu alanlara destek verecektir.
- Rezervlerimiz son dönemde istikrarlı bir artış eğilimine girdi. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz."
YABANCILARLA ÖĞLEDEN SONRA
Yetkililer saat 16:00'da yabancı yatırımcılarla da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirecek.