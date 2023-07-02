VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da kritik operasyon: 9 terörist yakalandı
İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
"İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
Yerin altındaki Pamukkale: Kaklık Mağarası
02 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 09:00:00

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç yarın sona eriyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Yapılandırma fırsatından yarın mesai bitimine kadar yararlanılabilecek.

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi.

Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları...

Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA BİR İLK: 48 AY VADE

Bayram tatilinde de başvurular alınabiliyor. İnteraktif vergi dairelerinden başvuru yapılması mümkün olacak.

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

5 MİLYONA YAKIN MÜKELLEF YARARLANACAK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı. Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.

Etiketler : borç yapılandırma kamu alacakları mükellef
Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası

Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a 'tedavi' davası
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX