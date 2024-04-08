VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başakşehir-Kayaşehir metro hattını 1 yılda 5 milyondan fazla yolcu kullandı
SAM, "Türk Dış Politikasının Teoriye İhtiyacı var mı?" paneli düzenledi
SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Bolu'dan geçerken "Yaşam Tüneli"nde mola veren sürücülere trafik kuralları hatırlatılıyor
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
İYİ Parti'de adaylığını duyurdu
08 Nisan 2024 Pazartesi 10:11:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 10:11:00

Sanayi üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de sanayi üretim endeksi şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 3,2, yıllık bazda yüzde 11,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydetti. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 , elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 15,3 artış oldu.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 artış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 artış gösterdi.

Etiketler : türkiye sanayi üretim endeksi şubat
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX