Petrol ve doğalgazda yeni dönem!

Türkiye'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonraki 4'üncü sondaj gemisi Cezayir açıklarında Türkiye'ye doğru seyrini sürdürüyor. 19 Mayıs'ta Mersin'de olacak gemi, bu yaz Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayacak.

TBMM KİT Komisyonu toplantısına katılan ve Türkiye'nin petrol ile gazda son yıllarda yazdığı başarı öyküsünü anlatan Bilgin şunları kaydetti:

150 KUYU AÇILACAK

2022 yılın da, son otuz yılın en yüksek yurt içi üretimi planlanmıştır. 2022 yılında 150 kuyu hedefimiz var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek rakamı olacaktır.

GABAR'A 4 KUYU DAHA

Şırnak Gabar Dağı'nda önemli bir keşif yapıldı. Orada çok iyi kalite petrol çıkan iki kuyu var, günde toplam bin 500 varil. Burada da kuyu açmaya devam ediyoruz. Esma Çevik 3 -4 -5-6 kuyuları planlanmış durumda .

CEBELİTARIK'I GEÇTİ

4'üncü sondaj gemimiz Cebelitarık'tan Akdeniz'e intikal etmiş ve Taşucu Limanı'na doğru hareket ediyor. Önümüzdeki hafta seyri tamamlanacak. Bu, Doğu Akdeniz'deki görevler için planlanmış durumda.

ÖZELLİKLERİ

4'üncü gemi 7'nci nesil, 238 metre uzunluk, 42 metre genişliğe sahip. Mevcut sondaj gemilerimizden 10-12 metre daha büyük. Ama esas temel farkı daha emniyetli bir gemi olması. Dünyadaki 4 -5 çift BOP'li gemiden biridir.

AKDENİZDE YENİ SONDAJ SÜRECİ

Gemi Taşucu'na geldikten sonra kısa bir aktivasyon periyodu yaşayacak. Üzerine bizim sondajlarımızla ilişkili ekipmanlar tekrar takılacak ve temmuz başı gibi Akdeniz görevlerine hazırlanacak. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, 8 tane derin deniz sondaj gemisiyle ülkemizin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanmış bölgelerde, yaptığımız sismik çalışmalardan sonra belirlediğimiz "prospect"lere göre "prospektive " alanlarda 8 farklı sondaj çalışması yaptık. Bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek aslında yeni bir sondaj süreci daha başlatmak üzereyiz.

GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP

Karadeniz gazında ilk seviye günlük üretimimiz günlük 10 milyon metreküp olarak başlayacak, arkasından faz 2'de günde 40 milyon metre küpe çıkacak. 2023 ilk çeyreği içerisinde ilk teslim edilecek gazın miktarı günde 10 milyar metreküp olacaktır. Yılda 4 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor.

YERLİ SONDAJ KULESİ

Enerji alanında yerlileştirme sürüyor. İlk defa bin 500 beygir gücünde bir sondaj ünitesi, sondaj kulesi "Koca Yusuf " çalışmalarına başladı. Bunlardan iki tane daha alacağız.

4 ÜLKEDE ARAMA

Azerbaycan'da, Irak'ta, Rusya'da ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyetlerimiz vardır. 4 ülkede 9 projede aktif şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

145 MİLYARLIK TEŞVİK

Sakarya gaz sahasında Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergi istisnası teşviki verildi. 10 yıl içerisinde bu teşvik 145 milyar lira olarak gerçekleştirilecektir.

33 MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

Karadeniz'de 6 tane derin deniz kuyusu yabancı ortaklıklarla beraber kazıldı. Bir kuyunun maliyeti 246 milyon dolar iken şimdi bunu biz 33 milyon dolara yapıyoruz.