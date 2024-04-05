Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nisan ayına ilişkin 2,6 milyar lira yaşlı aylığı ve 2,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.
Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı.
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