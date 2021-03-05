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05 Mart 2021 Cuma 14:48:00 - Güncelleme:05 Mart 2021 Cuma 14:48:00

Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Ağbal'ın açıklamaları sonrası dolarda düşüş görüldü.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Etiketler : merkez bankası naci ağbal enflasyon
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