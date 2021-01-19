  • BIST
    1566.83
  • Dolar
    7,4421
  • Euro
    9,0416
  • Altın
    440,3360
İstanbul
-1 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ankara çok kritik kazanımların eşiğinde"
İstanbul, Avrupa'nın lideri oldu
İnce'nin istifa edeceği tarih belli oldu
"Reform gündemimizi oluşturmaya başladık"
Türkiye'den müthiş hamle!
360'tan Ezber Bozan Futbol Programı!
Kan kaybeden WhatsApp'tan son çırpınışlar!
Macron'dan açık tehdit: İstifasını isteyeceğim!
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak: Geri sayım başladı
Merve Boluğur, Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sorun şarkıcılık değil kilo'
Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Mutfak giderleri bile listede...
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye sevgisi havuzda
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Fransa'da oyunculuk öğrenecek
Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı
Özcan Deniz'in mutluluk sebebi oğlu
Özge Özacar'dan aşk açıklaması!
Herkese kış Burcu Terzioğlu'na yaz
Beyza Doğuç her burca şarkı yaptı
Balkondan düşen kediye protez damak
Baba ve 3 kızı elektronik eşya tamir ediyor
Kral mezarları UNESCO yolunda
Devlet desteğiyle sürü sahibi olacaklar
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz en çok Aşk 101 Eda'yı sevdi
19 Ocak 2021 Salı 15:33:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 15:33:00

Londra, Paris ve Frankfurt'u geride bıraktı: Avrupa'nın lideri İstanbul oldu

ABONE OL

2020 yılında Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle havalimanlarında yolcu sayılarında düşüş yaşanmasına rağmen Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı 2020 yılında 23,4 milyon yolcu ile Avrupa'nın zirvesinde aldı.

DHA'nın haberine göre, pandemi döneminde Avrupa'daki havalimanları arasında yapılan değerlendirmede 2020 yılında 23.4 milyon yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı'nı geride bıraktı.

2020 yılında İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon yolcu ile dördüncü sırada yer alırken Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya hizmet verdi.

Etiketler : istanbul havalimanı avrupa lider
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi

Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi
Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor

Dünya basını Türkiye'nin Sultan'ı Türkan Şoray'ı konuşuyor
Çukur'un yıldızı Begüm Akkaya sokaktaki canlıları unutmadı

Çukur'un yıldızı Begüm Akkaya sokaktaki canlıları unutmadı
Özel hayata kaçamak cevap

Özel hayata kaçamak cevap
Ünlülerin kar mutluluğu

Ünlülerin kar mutluluğu
Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu: Dizi kadınları onurlandırıyor
Artık onun da bir markası var

Artık onun da bir markası var
Sarılmanın tehlikeli olmadığı günler

Sarılmanın tehlikeli olmadığı günler
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek

Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER