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Kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 artışla 9 bin 596 oldu
17 Temmuz 2020 Cuma 11:03:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 11:03:00

Kurulan şirket sayısı yüzde 179,12 artışla 9 bin 596 oldu

Kaynak: AA

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Kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 179,12 artarak 9 bin 596'ya yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 116,76 artışla 1112 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayısa göre yüzde 179,12 artarak 3 bin 438'den 9 bin 596'ya çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 116,76 arttı ve 1112 oldu. Mayısta kapanan şirket sayısı 513 idi.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 109,34, kapanan şirket sayısı yüzde 55,09 arttı.

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