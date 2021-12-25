Resmi Gazete'de yayımlandı... Stopaj sıfır olacak

Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de
Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı yeni sistemle hayata geçen, Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.