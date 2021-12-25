Resmi Gazete'de yayımlandı... Stopaj sıfır olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı yeni sistemle hayata geçen, Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.