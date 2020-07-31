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31 Temmuz 2020 Cuma 08:10:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 08:10:00

Kısa çalışma ödeneğinin süresi Kovid-19 nedeniyle bir ay uzatıldı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.

Kovid-19 Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.

Ayrıca, 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürenin 17 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatılmasına, mezkür kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı ile çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Selçuk, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını bildirdi.

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