Kayseri'de kurulacak, Avrupa'nın en büyük Lityum iyon tesisi olacak

Lityum iyon piller, elektrikli ev aletlerinden savunma sanayiindeki dronlara kadar hayatın her alanında kullanılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağlı ASPİLSAN Enerji, bu ihtiyacı karşılamak için yerli ve milli çözümler üretiyor.

Kayseri'deki üretim merkezinde, günlük yaşamda enerji ihtiyacını karşılayacak tüm bataryaların üretimi için harekete geçildi. Kentte, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük lityum pil üretim üssü kuruluyor.

Tesis sayesinde Türkiye kendi lityum iyon pil teknolojisini de üretecek.

Üretim aşamasında kullanılan makineler de ARGE çalışmaları ile yerli hale getiriliyor.

Punta işlemlerini seri üretime daha uygun hale getirebilmek için gereken makineyi yurt dışından almak adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Elektrik Mühendisi Ahmethan Aycan, yurt dışında 60 bin dolara mal edilen makineyi kendi bünyelerinde mekaniği, yazılımı ve elektriksel çalışmalarıyla birlikte 35 bin dolara yaptıklarını söyledi.

Şu anda ilk ürettikleri pillerin silindirik pil kullanacak olan otomobil firmaları için bir batarya oluşturabileceğini aktaran ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy, ancak asıl büyük firmaların kullandığı tipteki pilleri müteakip safhada üreteceklerini ifade etti.

"Türkiye'nin Otomobili"ne de katkı sağlayacak

Üretim hattından çıkacak ilk pil silindirik tipte olacak, 2,8 amper saat kapasiteye ve 3,6 volt gerilime sahip bulunacak.

Elektrot hazırlama, pil montaj ve formasyon hatları olmak üzere üç kısımdan oluşacak tesis, dakikada 60 pil üretim kapasitesine sahip olacak.

Düşük sıcaklıklarda çalışabilecek piller, yüksek C-rate (deşarj oranı) değerine sahip olduğu için çok çeşitli batarya sistemlerinde kullanılabilecek. Fabrikada aynı makine sistemlerinde yine silindirik hücre olan ancak daha yüksek kapasitedeki hücreler de üretilebilecek.

Yaklaşık maliyeti 900 milyon ile 1 milyar 200 bin lira arasında planlanan fabrikada makine sistemlerinin kurulumunun Ocak 2022'de tamamlanması, Nisan 2022'de de seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Togg'a da katkı sunmaya hazırlanan ASPİLSAN, yatırımın ikinci fazı tamamladığında Togg için yerli hücreyle yerli batarya üretebilir hale gelecek.

Depolanabilir enerji alanında yurt dışına bağımlılık azalacak

Geçen yıl ekim ayında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ve 2022'de seri üretime geçecek 25 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde inşaatın büyük kısmı tamamlandı.