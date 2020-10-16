Karayolları'ndan köprü geçişi ücreti açıklaması

Dün bazı haber sitelerinden Boğaz köprülerinden iki yönde de ücret alındı haberleri yayınlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" denildi.