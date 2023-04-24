Karadeniz gazı 19 milyarlık gübre ithalatını bitirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nurdağı'nda köy evlerinin anahtarını teslim ederken çiftçiye verdiği 10 müjdenin detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk projenin Karadeniz doğal gazı ile ilgili olacağını hatırlatarak "1. projemiz, üretimin en büyük girdisi olan üre gübresinin Karadeniz gazıyla Zonguldak'ta üretilmesine başlanmasıdır. Ülkemizde yıllık ortalama 6 milyon ton gübre tüketilmekte olup bugünkü fiyatlarla maliyeti yaklaşık 60 milyar liradır. Karadeniz'den çıkan doğal gaz ile Filyos Endüstri Bölgesi'nde 1 milyon 855 bin ton kapasiteli gübre fabrikaları kurulacaktır. Sabit yatım tutarı 31.5 milyar lira olan ve 4 yılda tamamlanacak bu yatırımla, ülkenin gübre tüketiminin üçte biri karşılanarak, en büyük tarımsal girdide dışa bağımlılık önemli ölçüde azalacaktır" dedi.



SÖZLEŞMELİ TARIM

Kirişci, kurulan gübre fabrikalarında, 581 bin ton üre, 660 bin ton kalsiyum amonyum nitrat, 330 bin ton DAP, 224 bin ton amonyum sülfat ve 60 bin ton potasyum nitrat gübresi üretileceğinin bilgisini verdi, bugünkü fiyatlarla yeni kurulacak gübre fabrikalarında üretilecek gübrenin maliyetinin 19 milyar liranın üzerinde olmasını öngördüklerini söyledi. Erdoğan'ın "Kırsal Dönüşüm Projesi" ile duyurduğu sözleşmeli tarımla üretici gelirini garanti altına alacaklarını da dile getiren Kirişci, "Sözleşmeli üretimin yaygınlaşmasıyla, tarımsal üretimde planlamaya önemli katkı sağlayacağız. Tarıma dayalı ham madde ihtiyacı olan sanayicimiz istediği miktar ve kalitede ham maddeye erişim sağlayacak. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek, tarım ve gıda piyasalarında istikrar sağlayacağız" dedi. Kirişci, diğer projelerin kırsal kalkınmayı güçlendirerek tarımsal üretimde yaşanılan sorunlara çözüm sunacağını belirterek, kırsalın cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini bildirdi.

TARIMSAL OSB'LERLE 200 BİN KİŞİYE İŞ

Kirişci, sera yatırımlarının yükseltilmesinin 3. proje olduğunu anlatarak, jeotermal organize sanayi bölgesi (OSB) başta olmak üzere sera yatırımı desteklerini yükselteceklerini söyledi. Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayan Kirişci haln 57 olan tarımad dayalı ihtisas OSB'leri önümüzdeki 5 yılda 100'e çıkararak, ilave 5 milyon ton sebze üretip, 200 bin kişiye yerinde istihdam oluşturacaklarını anlattı. Kirişci, sulama konusunun 4. proje olduğuna dikkati çekerek "Tasarruf edilebilecek bu suyla 11 milyon da ilave alan sulanabilir ve 7 milyar lira net zirai gelir artışı sağlanarak 990 bin kişiye istihdam sağlanabilir" dedi.

3 PROJEYLE HAYVANCILIK GELİŞTİRİLECEK

Açıklanan 10 müjdenin üçünün hayvancılığı geliştirmeye yönelik olduğunu hatırlatan Kirişci, "5. projemizle, 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezlerini teşvik edeceğiz. 6. projemizle, aile tipi işletmelere en az 1 asgari ücret garantisi veriyoruz. 7. projemizle, çiftçiye sıfır faizli kredi veriyoruz" dedi.