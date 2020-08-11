  • BIST
    1092.75
  • Dolar
    7,2954
  • Euro
    8,5716
  • Altın
    469,1390
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere uyarı: Terör örgütü yüklü miktarda döviz bozdurabilir
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lazio vazgeçmedi! Vedat Muriç için yeni teklif
İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 34 kişi gözaltında
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Sudan'da aşiret çatışmaları: 13 ölü
Bu nasıl sorumsuzluk! Bir minibüsten 40 kişi indi
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da koronavirüs bilançosu artıyor
Koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken aile tatil yolunda yakalandı
Merkez Bankası'ndan yeni likidite kararı
Türkiye'de tatil yapmak isteyen tatilcileri 'Kopya site'yle dolandırdılar
MİT'in özel uçağı ASELSAN teknolojisiyle donatılacak
Koronavirüs Afrika kıtasında da etkisini sürdürüyor... Vaka sayısı 1 milyon 60 bini aştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Van Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Beşiktaş kulübü, 12 Haziran'da başlattığı kampanya ile 150 milyon TL topladı
Terör devleti İsrail, Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i ticari girişlere kapatıyor
FETÖ'nün Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Binası oldu
Dünyada bir ilke imza attık! Haluk Bayraktar paylaştı: Bahar Kalkanı'nda SİHA sürüsüyle operasyon
IMF, koronavirüs kabusu yaşayan ABD'nin ekonomisini değerlendirdi: İlave paketlere ihtiyaç var
TBMM Başkanı Şentop ve İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis'e destek mesajı geldi
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı!
ABD'de lüks mağazalar yağmalandı! 100'den fazla kişi gözaltına alındı
Edremit'te uçurtma sörfü yapan genç ve kurtarmaya gidenleri cankurtaranlar kurtardı
11 Ağustos 2020 Salı 07:49:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 07:49:00

IMF, koronavirüs kabusu yaşayan ABD'nin ekonomisini değerlendirdi: İlave paketlere ihtiyaç var

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Para Fonu IMF, koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'nin ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu, salgının etkilerini en aza indirmek için ABD'nin yeni mali paketlere ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Uluslararası Para Fonundan (IMF) yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi.

ABD ekonomisine ilişkin görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralmasının ve 2021'de ise yüzde 3,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği, hükümetin hane halkı, işletmeler ile yerel yönetimlere destek sağlanması için hızla hareket ettiği ve bu mali çabaların önemli bir maliyeti de beraberinde getirdiği ifade edildi.

FEDERAL BORÇ 2020 SONUNA KADAR GSYH'NİN YÜZDE 100'ÜNE YAKLAŞACAK

Federal hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) da salgının boyutu netleştikçe hızla önlemler aldığı anımsatılarak, IMF icra direktörlerinin büyük ölçüde ilave bir mali pakete ihtiyaç duyulacağı konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

Fed'in, krizin erken aşamasındaki kararlı müdahalesinin IMF icra direktörlerince takdir topladığı vurgulanarak, "Enflasyon ve istihdam muhtemelen uzun bir süre hedeflerin altında kalacaktır. İcra direktörleri, finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri yakından izlerken, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere daha fazla eylem alanı gördü." değerlendirmesinde bulunuldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER