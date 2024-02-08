İkramiye artıyor

Emeklilere ocakta yapılan yüzde 49.25 zammın ardından bayram ikramiyelerinde de artışa gidiliyor. 2024 yılını 'Emekli yılı' ilan eden hükümet ikramiye artışı için de çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı NTV'nin yayınında emekli ikramiyesinin artırılacağını duyurdu. Işıkhan, ikramiye olarak yılda toplam 4 bin lira verilediğini, bugüne kadar da 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi ödendiğini kaydetti.

BU ADIMI ATARIZ

Işıkhan "Emeklilerimize bir seferlik de 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.

2018'DE BAŞLADI

Tüm emeklilerin aylıklarındaki artış oranını bu aydan itibaren eşitlediklerini anımsatan Işıkhan, bu kapsamda toplam 13 milyon 660 bin 868 kişiye 15 milyar 845 milyon lira fark ödeneceğini de bildirdi. Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ilk olarak 2018'de başlamış ve devam eden 3 yıl 1.000 TL olarak ödenirken 2021 yılında % 10 oranında artırılarak 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. İkramiyeler en son 2023 Ramazan Bayramı'nda ise 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltilmişti. Bakan Işıkhan ikramiye tutarı konusunda rakam vermezken bir süre önce kamuoyunda iki formül gündeme gelmişti. Buna göre yüzde 49.25 oranında artışla 3 bin liraya çıkacak. İkinci formül ise Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 5 bin liraya çıkarılması yönünde.

950 BİN EYT'Lİ İŞ HAYATINA DÖNDÜ

EYT düzenlemesi kapsamında kaç kişinin emekli olduğuna yönelik soruya Işıkhan "EYT'den sonra 2 milyon vatandaşımız emekli oldu. Son verilere göre, EYT'den emekli olan vatandaşımızın yaklaşık 950 bini tekrar çalışma hayatına döndü. EYT'de süreç devam ediyor" yanıtını verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK İÇİN EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR

Bakan Işıkhan, kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımlarına emeklilik imkanı ssağlayacak düzenleme ile ilgili de "Ev kadınlarına prim desteği seçim vaatleri arasında yer alıyordu, biz bunu yerine getireceğiz. Çalışmalarımızı başlattık, ekiplerimiz çalışıyor" dedi. Işıkhan SSK ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesi ile ilgili de "Orta vadeli dönemde gündeme getireceğiz" diye konuştu. Kamuoyunda 'ev kadınlarına emeklilik' dozenlemesi olarak bilinen çalışma kapsamında ödenecek primlerin her ay üçte birini devletin karşılaması öngörülüyor. Emekli sayısının arttığına dikkati çeken Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından bakanlık olarak temel hedefimiz istihdamı artırmak. Şu anda 32 milyona yakın vatandaşımız istihdam sürecinde. Bunun daha da artırılması noktasında, özellikle kadın istihdamının artırılması konusunda çok önemli çalışmalarımız ve projelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE AYRICALIKLAR VERECEĞİZ

"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor" diyen Işıkhan emeklilerin refahını etkileyen unsurları gidereceklerini söyledi. Işıkhan "Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz" dedi.

EMEKLİNİN İKRAMİYE TAKVİMİ

10-12 Nisan: Ramazan Bayramı

1-9 Nisan: İkramiye ödeme haftası

16-19 Haziran: Kurban Bayramı

10-15 Haziran: İkramiye ödeme haftası