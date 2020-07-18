İhracatçılar Pakistan'a sanal genel ticaret heyetiyle ulaşacak

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, Özbekistan, Kenya, Hindistan ve Nijerya’ya yönelik gerçekleştirilen sanal genel ticaret heyetlerinin ardından Türk ihracatçılar bu kez de dümeni Pakistan'a çevirdi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre, pandemi döneminde sağlık önlemleri ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle genel ticaret heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi üzerine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde sanal genel ticaret heyeti programları uygulamaya konuldu.

Salgın döneminde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda Özbekistan, Kenya, Hindistan'a yönelik gerçekleştirilen sanal genel ticaret heyetlerine 13-17 Temmuz'da Nijerya ile devam edilmişti. Söz konusu organizasyonda 15 Türk firma yaklaşık 90 Nijeryalı firma ile 150'yi aşkın görüşme gerçekleştirdi.

İhracatçılar, Nijerya'nın ardından rotasını Pakistan'a çevirdi. 20-24 Temmuz'da videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek organizasyonun açılışını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapacak.

Pakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti Programı'na, makine ve aksamları, çelik, iklimlendirme, otomotiv ve yedek parça, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı ürünler, elektrik elektronik (elektrikli ev aletleri), medikal sektörleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 21 ihracatçı Türk firması ve 113 Pakistanlı ithalatçı firma katılım sağlayacak.

Türk ihracatçıları için Pakistan pazarı büyük potansiyel teşkil ediyor

Dünyanın 40. büyük ekonomisi olan Pakistan büyük ölçüde pamuk, buğday ve tekstil üçlüsüne bağlı bir üretim yapısına sahip. Geçen yıl tüm dünyadan 56 milyar dolar ithalat yapan Pakistan’a, Türkiye’nin ihracatı 500 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Pakistan’ın dünyadan ithal ettiği ürünler ile Türkiye'nin ihracatında güçlü olduğu ürünler karşılaştırıldığında, makine başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, elektrik-elektronik, medikal ürünler, inşaat malzemesi ve ekipmanları Türk ihracatçıları için bu pazarda büyük potansiyel teşkil ediyor.

Programın, bu potansiyelin ortaya çıkarılmasına ve uluslararası ticaret hacminin düştüğü bu dönemde ihracatın artırılmasına önemli katkısı olacağı değerlendiriliyor.

Bir sonraki sefer Latin Amerika'ya

Pakistan’ın ardından, 10-21 Ağustos'ta Kolombiya ve Meksika'ya yönelik sanal genel ticaret heyeti düzenlenecek, söz konusu organizasyona 25 Türk firması katılacak.

Söz konusu programlara, 24-28 Ağustos'ta Almanya ile devam edilecek. Bu heyete de 20 firma katılım sağlayacak.