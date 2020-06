"Milli Teknoloji Hamlesi’ne dolaylı ve direkt katkı sağlıyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi dönemi boyunca online etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek toplamda 192 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Akbal, "Süreç başından itibaren tüm teşkilatlarımızı online platformlar üzerinden bir araya getirerek, bir sürecin başladığını belki 2 belki 3 aylık bir periyod olacağını ve bu sürecin olumsuz yanlarına odaklanmayı bir kenara bırakıp, olumlu pek çok hususun ortaya çıkabileceği aktardık. Pandemi sürecini kişisel gelişim anlamında bir fırsat, küresel okumalar yapabilmek için zamansal bir şans, gençlik politikaları üretimi anlamında bizlere ayrılmış bir düşünme fırsatı, gelecekteki plan ve projeler içinse bir altyapı oluşturma dönemi olarak gördük." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesinin özgün bir şekilde gerçekleşebilmesi için kamu ve özel sektör paydaşlarının güçlü olması kadar STK paydaşlarının da güçlü olması gerektiğinin altını çizen altını çizen Akbal, şunları söyledi:

"Almanya’nın 'Endüstri 4.0', Çin’in 'Üretim 2025' ve 'Japonya’nın Toplum 5.0' gibi isimler verdiği her ülkenin teknoloji odaklı kalkınma ve dönüşüm planları toplumsal farkındalık ve kuvvetli destek ile gerçekleşebilecektir. Bu teknolojik dönüşüm hikayelerinin başarılı olabilmesi için yerli, milli ve özgün karakterde olmaları elzemdir. Ölçülebilir hedefler koyarak, dünyadaki gelişmeleri çok iyi anlayarak ve en önemlisi beşeri sermayenin öncelenerek Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi mümkündür. Genç MÜSİAD olarak aslında yapımızda Milli Teknoloji Hamlesi’nin gerçekleşmesini sağlayacak potansiyel beşeri sermaye fazlasıyla bulunmaktadır.

Beşeri sermaye olarak, üniversite öğrencilerinden başlayarak iş hayatına yeni atılan profesyoneller, girişimciliği bir kariyer olarak seçenler, akademide kalarak AR-GE'ye devam edenler ve şirketlerinin yeni nesil temsilcileri olarak geleneksel sermayelerini yenilikçi işlerle buluşturmak isteyen arkadaşlarımızdan oluşan geniş bir yapıya sahibiz. Sadece Türkiye değil, yurt dışındaki şubelerimiz için de bu geçerli. Unutmayalım ki yurt dışındaki başarılı gençlerimizin de Milli Teknoloji Hamlesinde katkıları olacaktır. Tabii ki bu geniş kapsamlı yapının her bireyinin en iyi şekilde yönlendirilmesi ve fikri olarak beslenmesi bizim en temel görevlerimizden biri."

"Milli Teknoloji Hamlesi’ne dolaylı ve direkt katkı sağlıyoruz"

Genç MÜSİAD’ın komitelerinin yaptığı faaliyetlerin Milli Teknoloji Hamlesi’ne dolaylı ve direkt olarak katkı verdiğini vurgulayan Akbal, "Türkiye’deki tüm şubelerimizde başlattığımız, Bursa’dan Şanlıurfaya, Gaziantep’ten Çorum’a kadar tüm Anadolu illerinde yapmaya devam ettiğimiz 'Geleneksel Sermayenin Dönüşümü' programları, ülkemizden çıkacak yerli ve milli teknoloji üretmeye hevesli genç girişimcileri Anadolumuzun basiretli ve ferasetli tüccarlarıyla buluşturmak ve melek yatırım, girişim sermayesi fonları gibi kavramları ilk bizden duymalarını sağlamayı hedeflemektedir." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları teknoloji girişimlerine dair detaylar veren Akbal sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-ticaret eğitimleri, sektörel anlamda dijital dönüşüm programları, proje yazma eğitimleri, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve Gençlik Spor Bakanlığı çağrılarına yaptığımız tüm proje başvurularında teknolojinin ve girişimciliğin izlerini görebiliriz. En son AB fonlarından destek alarak yaptığımız projede Türkiye’den farklı alanlardaki 12 tane start-up'ı Londra’da hem özel sektör hem de yatırımcılarla buluşturduk. Önümüzdeki günlerde pandemi sürecinden sonra girişimcilik ekosisteminin fotoğrafını çektiğimiz raporumuz yayınlanacak. Yine süreç içerisinde dijital dönüşüm ve üniversiteler konusundaki raporlarımız da ayrı ayrı yayınlanacak. Bu raporları hazırlarken değişimi tespit etmek ve alacağımız aksiyonları belirlemek en temel hedeflerimizden biri. Yerli ve milli teknoloji derken içine kapanan değil, aslında evrensel olan yani dünyayla yarışan, dünyaya yön veren nitelikte çalışmalara öncülük etmemiz gerekir. Bu sebeple arkadaşlarımız bu bilinçle Bursa ve Gaziantep’te bu programları yaparken bir diğer haftada Londra’da bu programları yapabilecek, Hollanda ve Fransa’da gerçekleştirebilecek projelerin altyapısını aynı zamanda koordine edebiliyorlar. Bu da tabiatıyla yüksek bir katma değer ve sinerji oluşturuyor."

'Milli Teknoloji Hamlesi’nin yeşerebilmesi için tohumları tek tek itina ile atmaya çalıştıklarını belirten Akbal, "Eğitim programlarımız her alanda devam ediyor, Toplumsal farkındalığı artırmak için her geçen gün yeni bir konu hakkında program planlamalarımız oluyor. Elbette ki bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar da bir çiçekle başlar, biz de bu çiçeğin belki tohumunu eken, belki can suyunu veren tarafında olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı 4 binden fazla üyemizle senkronizasyon sağlayarak çeşitliliğimizi katma değere dönüştürüyoruz." şeklinde konuştu.

Potansiyel TURCORN’lara destek vermek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Oyun firması Peak Games'in satışına da değinen Akbal, "Milli Teknoloji Hamlesi dediğimizde daha çok savunma sanayi ürünleri aklımıza geliyor ama ilk Türk UNICORN (1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirket) yani TURCORN oyun sektöründen çıktı. Önümüzdeki 10 yılda belki çok farklı sektörlerden TURCORN’lar göreceğiz. Pandemi sürecinin etkisiyle belki biyomedikal alanında startuplar çıkacak. Biz de tabii ki yol haritamızda öngörülerimize göre bir plan yapıp, potansiyel TURCORN’ları destek vermek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kim bilir belki bir TURCORN bizim içimizden çıkan bir arkadaşımızın girişimi veya yatırım yaptığı girişim olabilir.

İleride yapacaklarını çalışmalardan da bahseden Akbal, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Korona süreci nedeniyle ertelediğimiz Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) hazırlıklarına başladık. UGİK’I 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleştireceğiz inşallah. Onun dışında YBA adını verdiğimiz Young Business Acedemy projemizi Ekim ayı itibariyle yoğun ve ses getirecek bir kadroyla gerçekleştireceğiz. 'Geleceğin iş adamlarını yetiştirir' mottosuyla devam ettiğimiz YBA bu sene de etkisini gösterecektir. Bunun dışında hemen her komitemizde yeni bir proje şekilleniyor. Bizim görevimiz aldığımız bu bayrağı en ileriye taşıyarak peşimizden gelen genç bir arkadaşımıza teslim etmek. Biz Genç MÜSİAD olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bizim gibi düşünen herkesi derneğimize bekleriz."