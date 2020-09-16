16 Eylül 2020 Çarşamba 21:05:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 21:05:00
Fed faiz kararını açıkladı
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizler değiştirilmedi ve politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakıldı.
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