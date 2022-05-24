VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ukrayna'yı kandırdık"
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek!
"Benim için Miçotakis diye birisi yok"
Böbrekteki sorun da ağız kokusu yapar
Gözaltındaki morluklar hastalık belirtisi olabilir
Obeziteyle mücadelede doğru beslenme öğretilmeli
Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı
MEB yanıtladı: İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler
İstanbul'da asansör kabinine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 5 yaralı
Maske eşiğinde ikinci gün: Vaka sayıları açıklandı
‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı
İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
24 Mayıs 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 09:00:00

Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Fahiş kira artışlarına 'dur' diyecek çalışma başladı. Kira tutarları bölge bölge belirlenecek, üzerinde artış istenemeyecek. Hükümet spekülatörler ve stokçulardan sonra konut sektöründe de yeni adımlara hazırlanıyor. Fahiş kira artışları masaya yatırıldı ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İşte fahiş kira zamlarının yapıldığı iller için atılacak son dakika adımının detayları

Ev kiralarındaki fahiş rakamlar ve yüksek zam yapma furyasına müdahaleye hazırlanılıyor. Hükümet ve AK Parti, spekülatörler ile stokçulardan sonra fahiş kira artışlarını da masaya yatırdı.

Genel merkez ve ilgili bakanlıklarda aşırı kira artışına "dur" diyecek bir çalışma başladı. İstanbul gibi fahiş kira artışlarını yapıldığı iller için kiralara sınırlama getirilmesi gündemde.

Kiralarda son dönemde yaşanan artışlar Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri haline gelince konu AK Parti ve ilgili bakanlıklar tarafında masaya yatırıldı. Serbest piyasa ekonomi kurallarına uygun olarak kiralara sınırlama getirilip getirilemeyeceği, getirilirse bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı üzerinde duruldu.

EV KİRALARINDA EV SAHİBİNİN YAPACAĞI ARTIŞA HOLLANDA MODELİ

Bu tartışmalar içinde Hollanda modeli gündeme geldi ve bunun örnek alınabileceği konusunda görüş oluştu. Hollanda hükümeti, konut sıkıntısı nedeniyle hızla artan ev kiralarına karşı orta gelir gruplarını korumak için serbest piyasadaki kiralık ev fiyatlarına müdahale kararı vermişti.

ALT GELİR GRUPLARINA KİRALANAN EVLER

Buna göre kirası 763 Euro'ya kadar olan ve belediyeler tarafından alt gelir gruplarına kiralanan sosyal konutlar gibi, serbest piyasadaki evler için de puanlama sistemi getirildi.

BELLİ İLLER SINIRLAMA

AK Parti ve ilgili bakanlıkların üstünde durdukları alternatife göre kira artışlarına bir sınırlama getirilecek. Ancak bu, Türkiye'nin tümünde değil fahiş artışların yaşandığı İstanbul, hatta İstanbul'un da bazı bölgeleri gibi fahiş fiyat artışlarının yaşandığı illerde geçerli olacak.

Buralar için idarenin belirleyeceği bir oran olacak ve bu oranın üzerine çıkılmayacak.

MEVCUT UYGULAMA

Borçlar Kanununa göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. Ev sahibi 5 yılın sonunda kira düşük kalmışsa bunun üstünde bir oran isteyebiliyor. Ancak şu anda uygulamada bu kurallar tamamen rafa kaldırılmış ve iş adeta çığırından çıkmış durumda.

Kira sözleşmesinin üstünde 2 yıl geçenler bile kiracıları TÜFE'nin çok çok üstünde rakamlara zorluyor.

Etiketler : ev kira borçlar kanunu TÜFE
Pedagog Demet'e veda zamanı

Pedagog Demet'e veda zamanı
Kaş'ta caz festivali

Kaş'ta caz festivali
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi

Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi
Yıllar sonra Harika paylaşım

Yıllar sonra Harika paylaşım
Motive eden ödül

Motive eden ödül
Sevdaları kitap oldu

Sevdaları kitap oldu
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Cannes gururu

Cannes gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX