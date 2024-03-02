VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ile Irak, Kalkınma Yolu Projesi için karşılıklı ofis açacak
Başkan Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor
Küresel piyasalar, ECB'nin faiz kararına ve ABD'nin istihdam raporuna odaklandı
Mahmud Abbas, Ankara'ya gelecek
"Barış konusunu çok daha yoğun olarak vurgulayacağım"
"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek şubat ihracat değerine ulaştık"
02 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00

EPDK, BOTAŞ'ın 2024 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2024'e ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarı 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onaylandı.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BOTAŞ'ın 2024'e ilişkin transit doğal gaz iletimi dahil "2024 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programı" kapsamında iletim şebekesi yatırım tutarına 14 milyar 118 milyon 804 bin 500 lira olarak onay verildi.

BOTAŞ, 2024'te proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamayacak. Proje ödenekleri de yatırımla ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

BOTAŞ tarafından uygulanacak 2024 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabi olacak.

Öte yandan, Kurul tarafından onaylanan 2024 ulusal iletişim şebekesi yatırım programının gelişimi 1 Ocak-30 Haziran, 1 Temmuz -31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde dönem sonlarını takip eden en geç 30 gün içinde EPDK'ye bildirilecek.

BAZI AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSLERİ İÇİN TARİFELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Kararla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyet gösteren "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Buna göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 lira olarak uygulanacak.

Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 lira, motorin için 0,37 lira olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 lira, deniz yakıtı için 9,49 lira ödenecek.

Etiketler : epdk botaş doğal gaz ihale
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX