Enerjide milli rekor

Son dönemde daha aktif şekilde yürütülen enerji politikaları kapsamında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık veriliyor. 5 Haziran'da Türkiye'de 543 milyon 459 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Söz konusu üretiminin yüzde 59,98'i hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Hidroelektrik santrallerinin toplam üretime katkısı 325 milyon 959 bin kilovatsaat olarak hesaplandı. Üretimde yerli kömürün payı yüzde 18.57, rüzgarın payı ise yüzde 3.53 oldu. Kömür, doğalgaz, jeotermal, güneş ve biyokütle kaynaklarından elde edilen enerji miktarı da eklediğinde, 5 Haziran'da gerçekleştirilen elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 88,81 oldu.