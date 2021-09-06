VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması: İş birliğimiz gelişiyor
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor
Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim
İsrail'den şaşırtan Filistin çıkışı
Gine'de darbe girişimi: Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri yayınlandı
Orta Vadeli Program açıklandı
Suyun fazlası zehirler
Sineğin ısırdığı bölgeyi sabunla suyla yıkayın
Klimalardaki sinsi tehlike: Lejyoner Hastalığı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Eylül
Milli Muharip Uçak ve Akıncı'da kullanılacak
6 yılda 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Varank'tan Akşener'e prompter tavsiyesi
U dönüşü yaptılar!
"Çok sayıda ülkeden talep alıyoruz"
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü
Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki kritik konular
Yeni kapanma mı geliyor?
AVM'ye girer aşısızlar coplarlar dövüldü
Türkiye'nin hamlesi çılgına çevirdi! Yunan basını yazdı
Modernizasyonu tamamlanıp TSK'ya teslim edildi!
Fukuşima'daki radyoaktif atık su okyanusa dökülecek
06 Eylül 2021 Pazartesi 07:54:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 07:54:00

Ekonomiye yeni yol haritası.... Orta Vadeli Program açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2022-2024 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 9 olurken, ekonominin 2022'de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında ise yüzde 5,5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl yüzde 16,2 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 9,8, 2023 için yüzde 8, 2024 için yüzde 7,6 olarak belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022'de yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Programda, işsizlik oranının bu yıl sonunda yüzde 12,6 olacağına yer verilirken, gelecek yıl hedefi yüzde 12, 2023 yılı için yüzde 11,4 ve 2024 için ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İhracatın, 2021 sonunda 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de 230,9 milyar dolar, 2023'te 242 milyar dolar, program sonunda 255 milyar dolar olması hedeflendi. İthalatın, 2021 sonunda 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi, 2022'de 282,7 milyar dolar, 2023'te 294 milyar dolar, 2024'te de 309 milyar dolar olması öngörüldü.

Etiketler : Türkiye ekonomisi Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Başkanlığı
Aleyna konserde annesi karantinada

Aleyna konserde annesi karantinada
Dizisi devam edecek

Dizisi devam edecek
Hem popçu hem rapçi

Hem popçu hem rapçi
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
‘Best of Kibariye' geliyor

‘Best of Kibariye' geliyor
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor
Şarkının geliri kanser hastalarına

Şarkının geliri kanser hastalarına
Tatil pozları

Tatil pozları
Kimsenin yapamadığını yaptık

Kimsenin yapamadığını yaptık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER