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24 Mart 2021 Çarşamba 07:39:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 07:39:00

Dünya devinden 20 milyar dolarlık yatırım

Kaynak: AA

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Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, 20 milyar dolarlık iki yeni 'çip fabrikası' yatırımı yapma kararı aldı.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel, 20 milyar dolarlık yatırımla ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger'in üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda "IDM 2.0" stratejisini açıkladığı bildirildi.

Intel'in üretimini genişletmeyi planladığına dikkat çekilen açıklamada, şirketin Arizona'da iki yeni fabrika inşa etmek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yatırımla 3 binden fazla kişiye yüksek maaşlı teknoloji işi, 3 bini aşkın kişiye inşaat işi ve yaklaşık 15 bin kişiye uzun vadeli iş sağlanacağı aktarıldı.

Etiketler : Arizona Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger ABD
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