23 Kasım 2020 Pazartesi 09:39:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 09:39:00
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Kaynak: AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da cuma günkü kapanışta 7.63 liradan satılan dolar, haftanın ilk işlem günü 7.65 seviyesinden işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 7,6520 liradan, avro ise 9,0860 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,6500 liradan alınan dolar, 7,6520 liradan satılıyor. 9,0840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0860 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6350 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0680 lira olmuştu.