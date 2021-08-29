Doktordan yatırım tavsiyesi!

Dolandırıcılar, pandemi döneminde yeni yöntemler geliştirdi. Akşam'ın haberine göre, Son zamanlarda doktor veya yardım kuruluşlarına ait çok sayıda güvenilir resmi Instagram adresi, siber dolandırıcılar tarafından hacklenerek ele geçirildi. Zanlılar daha sonra söz konusu hesapların takipçilerine mesaj atarak yüksek kar vaadiyle kripto para yatırımı tavsiyelerinde bulunuyor. Bununla da yetinmeyen hacker'lar hesabı geri teslim etmek için de sahibinden 5 ila 7 bin TL arasında para istiyor.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Siber dolandırıcıların 1 numaralı hedefi pandemide takipçi sayısını arttıran hekimlerin adresleri. Bu isimlerden biri de Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ender Ödemiş, oldu. Önce savcılığa suç duyurusunda bulunan Ödemiş, daha sonra yeni bir Instagram hesabı açtığını duyurarak takipçilerine video mesaj gönderdi, eski hesabından gelen hiçbir uyarıyı dikkate almamalarını söyledi.

SAHTE HAYALLERE KAPILMA

Girişimsel radyoloji alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez'in de vatandaşları bilgilendirmek için kullandığı Instagram hesabını dolandırıcıların eline geçti. Zanlılar, doktorun adına yazdıkları sahte mesajla takipçilere sözde yatırım danışmanı önerdi. Sahte vaatlere kanan bazı vatandaşlar, bahis ya da kripto para yatırımından para kazanma hayaliyle birikimlerini kaptırdı. Bu durumu fark eden Prof. Kılıçkesmez, suç duyurusunda bulunarak takipçilerine seslendi: "Gerçek dışı hikayeler anlatarak insanları kandırıyorlar. Kesinlikle tuzaklara düşmeyin."

ÖNCE GÜVEN VERİP SONRA ÇARPIYORLAR

AKŞAM'a konuşan Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dolandırıcıların reklam bile verdiği Instagram'daki tuzaklara karşı vatandaşları uyardı: "Tek hedefleri yüksek kar vaadiyle insanları dolandırmak. Kripto para borsalarına yatırım amacıyla önce az para isteyip yüksek miktarda geri ödeme yapıyorlar. Kazandığını gören kullanıcı, tuzağa düşüp bu kez inandığı şebekeye büyük paralar göndermeye başlıyor. Sonunda dolandırılıyor."

HER LİNKE TIKLAMA

Bedava peynirin fare kapanında bulunacağını hatırlatan Eraslan, "Kesinlikle bilmediğiniz yerden gelen linklere tıklamayın. Sosyal medyada kredi kartı bilgilerinizi asla başkalarıyla paylaşmayın. Kendi hesabınız çalındığında ilgili platformla iletişime geçerek bilgilerinizi doğrulayın ve hesabınızı geri alın."

Wi-Fi'den Instagram'a bağlanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü SİBERAY uygulaması kapsamında vatandaşlara güvenlik tavsiyelerinde bulunuldu:

- Hesabınızın şüpheli giriş uyarılarını açın.

- Sosyal medya şifrenizi güçlü şekilde oluşturun ve kimseyle paylaşmayın.

- Paylaşılan veriler silinse de veri tabanında kalır.

- Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı.

- Güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına bağlanmayın.

- Beni hatırla özelliğini kapatın.

- 'Hesabınız ele geçirilmeye çalışılıyor' şeklinde gelen mail'deki linkin amacı hesabınızı ele geçirmek olabilir.

45 dakikada 'zengin olacaksın' vaadi

AKŞAM'ın irtibat kurduğu bir dolandırıcı 45 dakikada 8 bin 900 TL'nin 156 bin lira olacağını vaat etti, hesap numarasını vererek ödemenin hemen yapılmasını istedi.