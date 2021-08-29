VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarısı karşılıksız kalmadı! TUSAŞ'ın gurur günü
Aile Bakanlığı K-Pop'u yakın takibe aldı!
Ümraniye'de ortalık karıştı: Kafasına taşla vurdu
Türkiye'nin gururu olacak! Tarihi gün yaklaşıyor
İsrail Başbakanı konuştu, Biden uyudu
Okullarda aşı ve PCR'a e-takip
Kritik ziyaret başladı: Türkiye'ye de gelecek
Doğu Çin Denizi'nde tehlikeli gerilim
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar
Doktordan yatırım tavsiyesi!
AKINCI, bugün envantere girecek
İki yıl sonra sahnede
Yalınayak konser
Kınanmaktan korkmuyorum
Gece ağrısı boyun fıtığı habercisi olabilir
Karın zarı kanseri de var!
Pandemide kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 29 Ağustos
PKK'yı anneler çökertecek
İslamofobi yeniden hortladı: Çirkin yakıştırma görevinden etti
ABD'den "Afganistan" misillemesi... Operasyon düzenlediler
İşte 28 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu
Diyanet'ten deniz ürünleri ile ilgili yeni açıklama
Thodex reklamlarında oynayan 20 ünlü isim hakkında suç duyurusu
29 Ağustos 2021 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2021 Pazar 10:28:00

Doktordan yatırım tavsiyesi! Dolandırıcılar, yeni yöntemler geliştirdi

ABONE OL

Instagram hesaplarını ele geçirdikleri doktorları referans gösteren dolandırıcılar, takipçilere kripto para yatırımıyla kısa sürede yüksek kar vaat edip vurgun yapıyor.

Dolandırıcılar, pandemi döneminde yeni yöntemler geliştirdi. Akşam'ın haberine göre, Son zamanlarda doktor veya yardım kuruluşlarına ait çok sayıda güvenilir resmi Instagram adresi, siber dolandırıcılar tarafından hacklenerek ele geçirildi. Zanlılar daha sonra söz konusu hesapların takipçilerine mesaj atarak yüksek kar vaadiyle kripto para yatırımı tavsiyelerinde bulunuyor. Bununla da yetinmeyen hacker'lar hesabı geri teslim etmek için de sahibinden 5 ila 7 bin TL arasında para istiyor.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Siber dolandırıcıların 1 numaralı hedefi pandemide takipçi sayısını arttıran hekimlerin adresleri. Bu isimlerden biri de Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ender Ödemiş, oldu. Önce savcılığa suç duyurusunda bulunan Ödemiş, daha sonra yeni bir Instagram hesabı açtığını duyurarak takipçilerine video mesaj gönderdi, eski hesabından gelen hiçbir uyarıyı dikkate almamalarını söyledi.

SAHTE HAYALLERE KAPILMA

Girişimsel radyoloji alanında önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez'in de vatandaşları bilgilendirmek için kullandığı Instagram hesabını dolandırıcıların eline geçti. Zanlılar, doktorun adına yazdıkları sahte mesajla takipçilere sözde yatırım danışmanı önerdi. Sahte vaatlere kanan bazı vatandaşlar, bahis ya da kripto para yatırımından para kazanma hayaliyle birikimlerini kaptırdı. Bu durumu fark eden Prof. Kılıçkesmez, suç duyurusunda bulunarak takipçilerine seslendi: "Gerçek dışı hikayeler anlatarak insanları kandırıyorlar. Kesinlikle tuzaklara düşmeyin."

ÖNCE GÜVEN VERİP SONRA ÇARPIYORLAR

AKŞAM'a konuşan Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, dolandırıcıların reklam bile verdiği Instagram'daki tuzaklara karşı vatandaşları uyardı: "Tek hedefleri yüksek kar vaadiyle insanları dolandırmak. Kripto para borsalarına yatırım amacıyla önce az para isteyip yüksek miktarda geri ödeme yapıyorlar. Kazandığını gören kullanıcı, tuzağa düşüp bu kez inandığı şebekeye büyük paralar göndermeye başlıyor. Sonunda dolandırılıyor."

HER LİNKE TIKLAMA

Bedava peynirin fare kapanında bulunacağını hatırlatan Eraslan, "Kesinlikle bilmediğiniz yerden gelen linklere tıklamayın. Sosyal medyada kredi kartı bilgilerinizi asla başkalarıyla paylaşmayın. Kendi hesabınız çalındığında ilgili platformla iletişime geçerek bilgilerinizi doğrulayın ve hesabınızı geri alın."

Wi-Fi'den Instagram'a bağlanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü SİBERAY uygulaması kapsamında vatandaşlara güvenlik tavsiyelerinde bulunuldu:

- Hesabınızın şüpheli giriş uyarılarını açın.

- Sosyal medya şifrenizi güçlü şekilde oluşturun ve kimseyle paylaşmayın.

- Paylaşılan veriler silinse de veri tabanında kalır.

- Instagram 'iki faktörlü kimlik doğrulama' özelliği açılmalı.

- Güvenilmeyen Wi-Fi ağlarına bağlanmayın.

- Beni hatırla özelliğini kapatın.

- 'Hesabınız ele geçirilmeye çalışılıyor' şeklinde gelen mail'deki linkin amacı hesabınızı ele geçirmek olabilir.

45 dakikada 'zengin olacaksın' vaadi

AKŞAM'ın irtibat kurduğu bir dolandırıcı 45 dakikada 8 bin 900 TL'nin 156 bin lira olacağını vaat etti, hesap numarasını vererek ödemenin hemen yapılmasını istedi.

Etiketler : Dolandırıcılar pandemi dönemi hacklenerek kripto para
Güle oynaya çekiyoruz

Güle oynaya çekiyoruz
Fatma Teyze'nin evi bitti

Fatma Teyze'nin evi bitti
Hamile Korel aşı oldu

Hamile Korel aşı oldu
Belçika'da annesiyle tanışacak

Belçika'da annesiyle tanışacak
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Polisiye dizi ile ekranda

Polisiye dizi ile ekranda
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Yapımcılıkta da iddialı

Yapımcılıkta da iddialı
Ruh ikizini bulmuş

Ruh ikizini bulmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER