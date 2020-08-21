Depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek! Başkan Erdoğan imzaladı
Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerde zarar gören hane halkı ve esnafın zarar görmemesi için temmuz, ağustos ve eylül ayı faturaları 3 ay ertelenecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte depremden etkilenenlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura ödemeleri 3 ay boyunca ertelenecek.
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.
Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.
- Doğalgaz ithalatında Azeriler Rusya'yı geride bıraktı
- Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı
- Depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek! Başkan Erdoğan imzaladı
- Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu
- Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
- Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin çıktı