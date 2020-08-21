Depremzedelerin faturaları 3 ay ertelenecek! Başkan Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte depremden etkilenenlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura ödemeleri 3 ay boyunca ertelenecek.



Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin hane halkı ve küçük esnafın üzerindeki etkilerini azaltmak için alındı.

Karara göre, depremde zarar görenlerin, 2020 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı fatura dönemlerine ilişkin tüketim faturalarının tahsilatı 3 ay süreyle ertelenecek.