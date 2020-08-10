  • BIST
    1075.52
  • Dolar
    7,3452
  • Euro
    8,6255
  • Altın
    478,4820
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YPG/PKK teröristleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki SMO mevzisine saldırdı
CHP'li belediye suya yüzde 11,7 zam yaptı
Sergen Yalçın: Bana göre çok zor bir kura çektik
Asker uğurlama eğlenceleri yasaklandı! Valilik duyurdu
Bakan Koca: Sağlık hizmeti bir takım işidir
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum! Vaka sayısı 20 milyonu aştı
Dünya devi Toshiba, 35 yılın ardından bilgisayar üretimini durdurdu
Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 30 bin 340'a yükseldi
Beyaz Saray: Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeliyiz
Moğolistan'daki hortum felaketinde 33 kişi yaralandı
Slovakya iki Rus diplomatı sınır dışı etti
Türkiye'den Ermenistan'ın Sevr açıklamalarına tepki
Pınar Gültekin'in adı Adana'da yaşatılacak! Cansız bedeni bir varil içerisinde yakılmış halde bulunm ...
'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda 640 litre asetik anhidrit ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 kişi yakalandı
MSB, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'e refakat ve koruma sağlandığını bu fotoğraf kareleriyle duyurdu
Rusya'da Türkiye için turizm hareketliliği başladı
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı
İzmir'deki orman yangınıyla ilgili önemli gelişme
Rize'de yağmurla kayan toprağın altına aldığı otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı
Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Sinop'ta 2 katlı ev küle döndü
Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı
10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 23:43:00

CHP'li belediye suya yüzde 11,7 zam yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin avro kredi çekilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

Su zammı oylamasına ret oyu kullanan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, suya yapılan yüzde 11,76 zammı eleştirdi.

Türkiye'nin en pahalı suyunu İzmir'in yeniden kullanmaya başladığını belirten Hızal, "8 ay önce yine zam yapılmıştı. Grup olarak yatırım odaklı talep edilmiş kredilere onay veriyoruz. Kiraz'daki su ihtiyacı Kiraz Belediyesi tarafından tankerlerle gideriliyor. 16 ay önce bu sorunu gidereceğinizi söylemiştiniz. Bu sorun sadece Kiraz'da değil Dikili'de, Foça'da, Karaburun'da ve tüm şehirde yaşanıyor. Bu şehirde neredeyse 72 saat suların kesildiği dönemi yaşıyoruz. Bir taraftan mağdur edeceksiniz, su ihtiyacını gideremeyeceksiniz, bir taraftan çıkıp su zammını savunacaksınız. Bu kabul edilir bir durum değil. Burada babalar gibi bir zam yapıldı." dedi.

Başkan Soyer ise yatırım yapmaya devam ettiklerini, fiyat uyarlamasını sadece maliyetleri karşılamak için yaptıklarını öne sürdü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER