Borsa haziran ayına rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,8 yükselmesinin ardından, birçok dünya borsasının enflasyon ve büyüme odaklı kaygılarla düştüğü mayısta da yatırımcısına yüzde 4,8 kazandırdı. Böylece üst üste yükselişini 3'üncü aya taşıyan endeks, mayıs ayını 2.547,09 puandan tamamladı.

Haziran ayına rekorla başlayan BIST 100 endeksi, 2.584,47 puanla tarihi zirvesini gördü. BIST 100 endeksi, yılın ilk 5 ayında ise yatırımcısına yüzde 37,1'lik getiri sağlarken, dolar bazında yükselişi yüzde 12'yi buldu.

Söz konusu performansla BIST 100 endeksi, yatırımcısına en çok kazandıran endeksler arasında yer aldı. BIST 100 endeksinin gelişmekte olan ülke borsalarından da pozitif ayrıştığı görülürken, yılın 5 ayında Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,8, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,6, Rusya'da Moex endeksi yüzde 37,8, Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 2,9, Tayvan'da Taeix endeksi yüzde 7,7 geriledi, Arjantin'de Merval endeksi ise yüzde 10,5 yükseldi.

BIST 100 endeksi Türk lirası bazında rekor kırsa da dolar bazında halen zirvesinin çok gerisinde bulunuyor. Bugün itibarıyla 156 seviyesinde bulunan dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi 500 seviyelerinde bulunuyor.

Sektör endeksleri dikkate alındığında ulaştırma hisseleri yüzde 17,9 ve kimya, petrol, plastik hisseleri yüzde 13,4 getiriyle mayısta BIST 100 endeksini sırtladı. Yılbaşından bu yana en fazla kazanç ise yüzde 120,2 ile ulaştırma hisselerinden elde edildi.

"Endekste 2.480-2.500 bandı üzerinde kalıcılık sağlanması önemli"

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, mayıs ayının dünya genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası beklentileri, yurt içinde enflasyona endeksli ürün belirsizliği altında geçtiğini söyledi.

Küresel piyasalarda mayıs başında Fed'in faiz artışlarında agresifleşeceği beklentisinin borsaların satış ağırlıklı seyir izlemesine neden olduğunu aktaran Doğan, ekonomik yavaşlama beklentilerine paralel ay sonuna doğru Fed'in söylemlerinde görülen yumuşama ile kayıpların bir kısmının telafi edildiğini belirtti.

Doğan, BIST 100 endeksinin ise nisanın son haftasına kadar pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"BIST 100 endeksi, ilk çeyrek finansallarına yönelik fiyatlamaların son bulması ve enflasyona endeksli ürün beklentileri ile nisan ayının son haftasından mayısın son günlerine kadar yurt dışındaki negatifliğe eşlik etti. Biz haziranda, yurt içinde döviz kurlarının seyri ve bu bağlamda atılacak adımların ön planda olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Son günlerde kurlarda yukarı yönlü baskının artması, enflasyona endeksli ürün dahil yeni ürün ve aksiyonları gündeme getirebilir. Borsa İstanbul'un da alınacak bu kararlar doğrultusunda oynaklığının oldukça yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle enflasyona endeksli ürün konusundaki belirsizlik ortadan kalkmadan endeks ve kur için yön ve getiri tahmini yapmanın çok mümkün olmadığı kanaatindeyiz."

Sektörel bazlı hareketlerin ve ayrışmaların da gözlendiği BIST 100 endeksinde teknik görünümün iyileşme kaydettiğini aktaran Doğan, endekste 2.480-2.500 bölgesi üzerinde kalıcılığın, yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşıdığını bildirdi.

Doğan, endekste 2.600'lü seviyelerin hızlı bir şekilde gündeme geldiğini belirterek, küresel risk iştahının tekrar zayıflamasına bağlı olarak yaşanabilecek geri çekilmelerde 2.480-2.500 bandının altına sarkmanın yaşanması durumunda 2.435 ve 2.400 seviyelerinin destek olarak izleneceğini söyledi.

"Bu yıl sadece Borsa enflasyon üzerinde getiri sağladı"

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da yılbaşından bu yana sadece borsanın enflasyon üzerinde getiri sağladığını belirterek, "Bu yılın 5 ayında, cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyonunu da hesaba katarsak kümüle enflasyon yüzde 33 civarında gerçekleşti. Aynı dönemde BIST 100 endeksinin getirisi yüzde 37'yi aşarken, dolar kuru yüzde 22,4 ve gram altın ise yüzde 24,1 yükseldi." dedi.

Yıl başından bu yana yurt dışı pay piyasalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksinin, bilanço dönemi sonrasında döviz kurlarındaki hareketlenmenin de etkisiyle bir miktar geri çekildiğini anlatan Dükkancık, bu gelişmede küresel çapta riskten kaçış eğilimi ve enflasyon korumalı bono/tahvil tartışmalarının etkili olduğunu söyledi.

Dükkancık, ay içerisinde artan satış baskısıyla 2.340 seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalamaya kadar değer kaybeden endeksin bir kez daha bu kritik destek bölgesinden tepki verdiğini ifade etti.

Özellikle ayın son 5 gününde yaklaşık yüzde 7'lik yükseliş yaşandığına işaret eden Dükkancık, böylece mayıs ayına zayıf başlayan BIST 100 endeksinin ayı yüzde 4,8 yükselişle tamamlamayı başardığını kaydetti.

"BIST 100 endeksi yukarı yönlü potansiyelini koruyor"

Volkan Dükkancık, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında bir yandan faiz artırımı bir yandan da parasal sıkılaşma adımlarıyla para musluğunu kısmaya başlaması, önümüzdeki dönemde küresel pay piyasaları üzerinde zaman zaman oynaklığın artmasına neden olacaktır. Bununla birlikte 2021'in son çeyreğinden itibaren içeride enflasyon ve yüksek kur üzerine kurulan senaryoyla yoluna devam eden BIST 100 endeksinin, kur ve enflasyondaki mevcut eğilimin devam etmesi nedeniyle yukarı yönlü potansiyelini korumayı sürdüreceğini düşünüyoruz. Son yükseliş dalgası, BIST 100 endeksinde Türk lirası bazında yeni zirvelere kapı açtı. Biz endeksin 2.450 puanın üzerinde kaldıkça mevcut eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu noktada BIST 100'ün önündeki en önemli risk de olası bir enflasyon korumalı enstrümanla 'enflasyona karşı temel yatırım aracı özelliğinin' sorgulanmaya başlayacak olmasıdır."

Dükkancık, yılın ilk çeyreğinde güçlü ciro büyümeleri ve kar artışlarının görüldüğüne de değinerek, bilançolardaki benzer eğilimlerin ikinci çeyrekte de devam etmesini, bu paralelde bilançolara yönelik fiyatlamaların temmuzda tekrar öne çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.