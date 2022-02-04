Otomobil almak isteyenlere müjde!

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04 Şubat 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 10:14:00

BDDK Başkanı Akben: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar liraya yükseldi

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Otomobil almak isteyenler için araç kredileriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Taşıt kredileriyle ilgili yeni düzenleme geleceğini belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını ve taksit sayısının da artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, A Para canlı yayınında kur korumalı TL mevduat hesaplarına katılımın 290 milyar lirayı geçtiğini aktardı. Araç kredileri ile ilgili de açıklamada bulunan Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda da artırım olacağını belirtti.

KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARI

620 bin civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini belirten Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün." dedi.

TAŞIT KREDİLERİ

Akben açıklamalarının devamında ise yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını aktardı.

Akben konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz."

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını aktardı.

Etiketler : Mehmet Ali Akben BDDK Başkanı otomobil
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